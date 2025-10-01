-
Три години след потопа в Карловско: Две от пострадалите села все още нямат връзка помежду си
-
След преминаване на червен светофар: Отнеха точки от талона на велосипедист
-
След като служители на ИААА поискаха подкуп от екипа на Роби Уилямс: Какви са реакциите на Острова
-
Тестват сирените за ранно предупреждение и системата BG-Alert
-
Президентът награждава състезателите на националния отбор по волейбол
-
Спортни новини (30.09.2025 - късна)
Детето има нужда от операция за възстановяване на костта на крачето, а цената за нея е 170 хиляди евро
6-годишната Йоана от Хасково има нужда от нашата помощ, за да изживее своето детство. Досега тя е преминала през 12 операции и 28 вливания химиотерапия.
И когато лекарите са считали, че онкологичното заболяване е преборено, се появява нов проблем. Детето има нужда от операция за възстановяване на костта на крачето, за може да проходи нормално.
Тя е само на 6 години, но е пораснала твърде рано. Още преди да навърши годинка, Йоана е диагностицирана с тежко онкологично заболяване. Следват 28 вливания химиотерапия и още 12 операции на крачето ѝ, за да се изравни с другото.
Майка ѝ Мария Вълчева смята, че до юни 2026 г. ще е преборила напълно онкологичното заболяване.
Пред момиченцето обаче изниква ново предизвикателство. Според лекуващия ѝ професор в Турция костта на крачето ѝ не се калцира.
"Той иска да направи операция, с която да присади от десния крак. Фибулата да я сложи в левия там, където е проблемната зона да изреже и да направи микроскопска операция, в която ще свърже вените и артериите буквално", обясни още майката..
Цената за това Йоана да прекрачи догодина прага на класната стая е 170 хиляди евро.
"Съжалявам, че дъщеря ми минава през всичко това, но нямаме избор. Това е човекът, който смятам, че е дори по-силен от мен. Не мисля, че възрастен човек би изтърпял всичко, през което тя е преминала. И въпреки всичко тя винаги е усмихната, за което аз благодаря на Господ и на всички хора, които досега са ми помагали", добавя Мария Вълчева.
Семейството разчита, че хората с добри сърца ще помогнат сумата да бъде събрана бързо.
"Йоана ми каза "мамо, знаеш ли какво е добро? Да ходиш по земята с 2 крачета. Знам, че доброто съществува. Знам, че има много хора с добри сърца и съм го видяла", уверена е майката.
Как да помогнем на Йоана:
Дарителска сметка:
BG11STSA93000027164063
Банка ДСК BIC:STSABGSF
Титуляр: Йоана Мирославова Найденова
YOANA MIROSLAVOVA NAYDENOVA
Последвайте ни