"Заложник“ на Ели Шараби е първият мемоар за пленничеството в Газа след 7 октомври 2023 г. Книгата се появи през май в Израел, само четири месеца след освобождаването му. Английският превод ще бъде публикуван в САЩ на втората годишнина от нападението на "Хамас". Книгата е напрегната и завладяваща хроника на издръжливостта, която служи и като прозорец към израелския поглед върху войната, пише Time.

Авторът е взет за заложник от дома си още в първите часове на нападението. Той е семеен - съпругата му се казва Лиан, а двете му дъщери - Ноя и Яхел. След залавянето му през следващите 491 дни, с редки изключения, единствените хора, които Шараби е виждал, са били други заложници и бойци на "Хамас".

По време на пленничеството Шараби копнее за живота си в кибуц Беери. След пристигането му в Ивицата той е бил държан в чужд дом, понякога вързан с въжета, което му причинявало силна болка. След това е преместен в тунел. Той пътува с друг израелски заложник. През януари е преместен отново, този път в място, където ще остане осем месеца. Умишлено недохранен, той губи много тегло.

Шараби е бил държан с въжета и железни вериги и понякога е бил бит или унижаван от бойците на "Хамас" по време на пленничеството си, споделя той в интервю след освобождаването му. Той разказва още, че болката е била непосилна, а на моменти е губел и съзнание.

Шараби прекарва час от времето си като заложник в опити да вдигне духа на други затворници и да разбере нещо за случващото се навън.

Книгата подробно разказва детали от ужасяващото преживяване на Шараби. 

53-годишният Ели Шараби е освободен от "Хамас" на 8 февруари. Той говори на пресконференция в централата на ООН на 20 март 2025 г. в Ню Йорк.

