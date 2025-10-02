Снимка: Getty Images
Автор на книгата е Ели Шараби
"Заложник“ на Ели Шараби е първият мемоар за пленничеството в Газа след 7 октомври 2023 г. Книгата се появи през май в Израел, само четири месеца след освобождаването му. Английският превод ще бъде публикуван в САЩ на втората годишнина от нападението на "Хамас". Книгата е напрегната и завладяваща хроника на издръжливостта, която служи и като прозорец към израелския поглед върху войната, пише Time.
Авторът е взет за заложник от дома си още в първите часове на нападението. Той е семеен - съпругата му се казва Лиан, а двете му дъщери - Ноя и Яхел. След залавянето му през следващите 491 дни, с редки изключения, единствените хора, които Шараби е виждал, са били други заложници и бойци на "Хамас".
По време на пленничеството Шараби копнее за живота си в кибуц Беери. След пристигането му в Ивицата той е бил държан в чужд дом, понякога вързан с въжета, което му причинявало силна болка. След това е преместен в тунел. Той пътува с друг израелски заложник. През януари е преместен отново, този път в място, където ще остане осем месеца. Умишлено недохранен, той губи много тегло.
Palestinians killed his wife, both of his daughters, his brother, and even his dog. They starved and tortured him for 491 days. They paraded and humiliated him at their last opportunity, forcing him to read lines in some sadistic show they put on.— Marina Medvin 🇺🇸 (@MarinaMedvin) February 8, 2025
Eli Sharabi didn’t know what… pic.twitter.com/lAlIHbteIG
Шараби е бил държан с въжета и железни вериги и понякога е бил бит или унижаван от бойците на "Хамас" по време на пленничеството си, споделя той в интервю след освобождаването му. Той разказва още, че болката е била непосилна, а на моменти е губел и съзнание.
Eli Sharabi was held captive by Hamas for 491 days. In TIME's new cover story, he writes about his harrowing hostage experience, missing his kibbutz and family, and trying to lift the spirits of fellow captives https://t.co/9hMAGYhrII pic.twitter.com/TS9lmnKZW3— TIME (@TIME) October 1, 2025
Шараби прекарва час от времето си като заложник в опити да вдигне духа на други затворници и да разбере нещо за случващото се навън.
The untold story of Eli Sharabi - and the brutal murder of his wife and daughters— The Voice Of Truth 🙌 (@thevoicetruth1) August 18, 2025
This is a story not many know, but everyone should.
On the day Eli Sharabi was released from the Gazan hell, after endless days of captivity, he still held on to hope. Hope to be reunited with his… pic.twitter.com/jJV9GXTfgq
Книгата подробно разказва детали от ужасяващото преживяване на Шараби.
53-годишният Ели Шараби е освободен от "Хамас" на 8 февруари. Той говори на пресконференция в централата на ООН на 20 март 2025 г. в Ню Йорк.Редактор: Цветина Петрова
