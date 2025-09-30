Европейските и близкоизточните лидери приветстваха договорения мирен план за Ивицата Газа. Проектът от 20 точки, съгласуван от Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху, предлага незабавно прекратяване на бойните действия, освобождаване в рамките на 72 часа на 20-те живи израелски заложници, държани от „Хамас”, както и на телата на тези, за които се смята, че са мъртви. В замяна Израел ще освободи стотици държани палестинци

Докато се чака отговорът на „Хамас” - какви са възможните сценарии - ако групировката се съгласи или откаже? Разказва кореспондентът на CNN Джеръми Даймънд.

Нетаняху е съгласен да подкрепи мирно предложение за Газа, инициирано от САЩ

Президентът Тръмп обяви 20-точков план за прекратяване на войната в Газа и освобождаване на заложниците. Израелският премиер подкрепи предложението. Това ново предложение от страна на Съединените щати наистина излиза извън традиционната рамка на споразуменията, които сме виждали досега, защото предлага два варианта – единият, при който „Хамас” приема предложението, и другият, при който не го приема.

И двата варианта предвиждат край на войната в Ивицата Газа, изтегляне на Израел от територията и предаването ѝ на международни сили за сигурност. Това е първият път, когато виждаме Израел публично да се ангажира с план, предвиждащ оттегляне от части от Газа и предаване на тази територия на друга сила.

Нека разгледаме двата сценария:

При първия сценарий, при който „Хамас” приема предложението, ще трябва в рамките на 72 часа след приемането на споразумението от Израел, което означава, че часовникът вече тиктака – „Хамас” да освободи всичките 48 заложници, които държи, 20 от които се смята, че са живи. В замяна Израел ще се оттегли до предварително определена граница в Газа и ще освободи част от палестинските затворници. Ако това се случи, в Газа ще бъде създаден преходен орган за управление, а международни сили за сигурност постепенно ще поемат контрола над територията, която досега е била под контрола на израелската армия.

Ако обаче „Хамас” откаже, Съединените щати ще дадат зелена светлина на Израел за пълномащабна военна офанзива в Газа с цел пълното унищожение на организацията – задача, която вече е изключително трудна за Израел. Дори при такава офанзива планът предвижда Израел постепенно да предаде завладяната територия, освободена от бойци на „Хамас”, на преходния орган и на международната сила за сигурност.

Въпреки това в споразумението няма указания как заложниците ще бъдат освободени, ако „Хамас” отхвърли предложението, което със сигурност ще бъде основният въпрос, който семействата на заложниците ще зададат.

А независимо от развоя от тук насетне случващото се остава много важен момент в Близкия изток.

Редактор: Дарина Методиева