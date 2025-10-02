Снимка: БТА/ AP Photo/Mark J. Terrill, File
Спенсър Елдън, чиято снимка е използвана за обложката на албума, за първи път излезе с обвинения срещу бандата още през 2021 година
Групата Nirvana спечели съдебно дело по иск, подаден от мъжа, който се появява като голо бебе на обложката на албума от 1991 г. "Nevermind". Спенсър Елдън – мъжът, чиято бебешка снимка е използвана за обложката на албума, за първи път излезе с обвинения срещу бандата още през 2021 година.
За 2 млн. долара: Продават китари на Ерик Клептън и Кърт Кобейн (ВИДЕО)
Първоначално искът за детска порнография е заведен срещу групата и техния фотограф - Кърк Уедъл. Тогава Елдън заяви, че самоличността и името му са „завинаги свързани с търговската сексуална експлоатация, която е преживял като непълнолетен, и която е била разпространявана и продавана по целия свят“. Съдебен състав обаче постанови, че „нито позицията на тялото, нито изражението на лицето или атмосферата, при която е заснето изображението или цялостният му контекст предполагат, че обложката на албума представя сексуално или нецензурно поведение".
По този повод един от адвокатите на групата заяви, че екипът е радостен от факта, че съдът е "сложил край на това безпочвено дело и e освободил нашите клиенти от стигмата на фалшивите обвинения“. Окръжният съдия на САЩ Фернандо Олгин пък отхвърли обвиненията през 2022 г., тъй като г-н Елдън го е подал след 10-годишния срок за завеждане на гражданско дело.
По-късно същото решение бе отменено от апелативен съд, като така Елдън отново имаше шанс да заведе дело. Окръжният съдия Олгин обаче излезе с постановление, че фотографията "не влиза в обхвата на закона за детската порнография“.
„Голотата трябва да е съчетана с други обстоятелства, които правят визуалното изображение похотливо или сексуално провокативно“, пише съдия Олгин, цитирайки по-ранно решение.
Разследващ журналист: Кърт Кобейн не се е самоубил, бил е убит
Първоначално издаден на 24 септември 1991 г., албумът Nevermind достига първо място в класацията Top 200 на „Билборд“ през януари 1992 г. и остава в чарта цели 554 седмици. Легендарният гръндж албум е продаден в над 30 милиона копия и се счита за един от най-влиятелните в историята на рок музиката. Самата обложка – голо бебе, плуващо в басейн и гонещо долар, закачен на риболовна кука, се тълкува като критика към алчността и капитализма.Редактор: Цветисиана Костова
Последвайте ни