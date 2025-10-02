Групата Nirvana спечели съдебно дело по иск, подаден от мъжа, който се появява като голо бебе на обложката на албума от 1991 г. "Nevermind". Спенсър Елдън – мъжът, чиято бебешка снимка е използвана за обложката на албума, за първи път излезе с обвинения срещу бандата още през 2021 година.

Първоначално искът за детска порнография е заведен срещу групата и техния фотограф - Кърк Уедъл. Тогава Елдън заяви, че самоличността и името му са „завинаги свързани с търговската сексуална експлоатация, която е преживял като непълнолетен, и която е била разпространявана и продавана по целия свят“. Съдебен състав обаче постанови, че „нито позицията на тялото, нито изражението на лицето или атмосферата, при която е заснето изображението или цялостният му контекст предполагат, че обложката на албума представя сексуално или нецензурно поведение".

По този повод един от адвокатите на групата заяви, че екипът е радостен от факта, че съдът е "сложил край на това безпочвено дело и e освободил нашите клиенти от стигмата на фалшивите обвинения“. Окръжният съдия на САЩ Фернандо Олгин пък отхвърли обвиненията през 2022 г., тъй като г-н Елдън го е подал след 10-годишния срок за завеждане на гражданско дело.

По-късно същото решение бе отменено от апелативен съд, като така Елдън отново имаше шанс да заведе дело. Окръжният съдия Олгин обаче излезе с постановление, че фотографията "не влиза в обхвата на закона за детската порнография“.

„Голотата трябва да е съчетана с други обстоятелства, които правят визуалното изображение похотливо или сексуално провокативно“, пише съдия Олгин, цитирайки по-ранно решение.

Първоначално издаден на 24 септември 1991 г., албумът Nevermind достига първо място в класацията Top 200 на „Билборд“ през януари 1992 г. и остава в чарта цели 554 седмици. Легендарният гръндж албум е продаден в над 30 милиона копия и се счита за един от най-влиятелните в историята на рок музиката. Самата обложка – голо бебе, плуващо в басейн и гонещо долар, закачен на риболовна кука, се тълкува като критика към алчността и капитализма.

Редактор: Цветисиана Костова