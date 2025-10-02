ЕКСКЛУЗИВНО ПРЕД CNN
В интервю пред CNN бившият български външен министър и бивш специален координатор на ООН за близкоизточния мирен процес - Николай Младенов коментира новото американско предложение за прекратяването на войната в Газа.
Той подчерта, че е необходим план, върху които ще стъпят бъдещите действия.
Мирният план за Ивицата Газа: Какви са възможните сценарии
"Смятам, че не е нужен план, който да влиза в технически подробности кой какво прави на първия или втория ден. Нужен е такъв, който очертава основните принципи, върху които после ще се изграждат детайлите, и точно това прави този план. Според мен той отговаря на основните нужди на хората. Дава отговор на въпроса как да се възстанови политическият диалог между израелци и палестинци, което е изключително важно", коментира Младенов.
