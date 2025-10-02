Снимка: iStock
В акцията в помощ на палестинците има 43 плавателни съда и над 500 активисти
По-рано днес стана ясно, че български гражданин е сред задържаните, след като израелските военноморски сили пресекли корабите от флотилията „Глобъл Сумуд”, опитващи се да доставят хуманитарна помощ в Газа. Но какво знаем за глобалната флотилия "Сумуд"?
► Думата „сумуд” идва от арабски език и носи смисъла на постоянство и непоколебимост. В годините назад тази дума символизира и съпротивата на палестинците срещу Израел.
► Какво се случва в момента? Флотилията потегли на път през август, от пристанища в Италия и Испания в посока Газа, в опит да проправи път по море към анклава. На борда на плавателните съдове беше натоварена хуманитарна помощ.
Българин - сред задържаните на флотилията „Глобъл Сумуд” за Газа (ВИДЕО)
► Общо 43 лодки и кораби тръгнаха на път по маршрута, а на борда им има 500 активисти от повече от 37 държави. На борда беше и популярната еко активистка Грета Тунберг.
► След десетдневен престой в Тунис организаторите съобщиха за две атаки с дронове над тях. На 15-ти септември те успяха да продължат пътя си по маршрута. В момента 39 кораба са прехванати от израелските сили.
След новината за задържането на флотилията последваха и протести в редица градове по света.
► Гръцката столица Атина стана свидетел на протест срещу задържането и в подкрепа на палестинците;
► Пропалестински активисти се събраха и край гара „Трмини” в Рим, за да протестират срещу ситуацията в Газа;
En Italie, dockers et syndicats se mobilisent contre la machine de guerre israélienne après l'interception de la Global Sumud Flotilla— L'Humanité (@humanite_fr) October 2, 2025
➡️ https://t.co/tU9J7JizCg pic.twitter.com/TbU7Vt8b2E
► Хиляди студенти се събраха в испанската столица Мадрид след новината за задържането на корабите;
🇪🇸✊ Thousands of students in 35 Spanish cities skipped classes on Thursday to protest against Israel's actions in the Gaza Strip and to express solidarity with the Global Sumud Flotilla. #SpainProtests #StudentSolidarity #GlobalSumudFlotillahttps://t.co/apbuFxBEtY— ANews (@anews) October 2, 2025
► В столицата на Тунис хора също излязоха по улиците, за да изразят недоволството си от действията на Израел;
► Демонстранти преминаха и през столицата на Аржентина – Беунос Айрес.
Редактор: Цветисиана Костова
Europe, North Africa and the Middle East Protesters erupt and have one goal in common after Israel seizes the Global Sumud Flotilla in international waters, detaining ships & crew. They put Israel 🇮🇱 on notice that they won’t be silent 🔇 🔕 and demand the release of volunteers… pic.twitter.com/HFS5gBzy2V— 𝐑𝐨𝐧𝐲 𝐜𝐡𝐨𝐮𝐝𝐡𝐚𝐫𝐲 (@RonyR45537) October 2, 2025
