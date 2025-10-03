Снимка: iStock
-
„Измамени сме”: Кой стои зад фирмите, ощетили десетки семейства с жилища „на зелено”
-
След становището на ВКС, че не признава легитимността на Сарафов: Ще има ли трусове в съдебната система
-
С летни гуми в пороен дъжд: Какво да правим, ако колата ни не е готова за зимата
-
Спортни новини (02.10.2025 - късна)
-
Румънският Бермудски триъгълник: Мистериозната гора Хоя-Бачу, където хората изчезват безследно
-
Как да се предпазим от киберизмами, свързани с въвеждането на еврото
Общинските съветници ще изслушат ръководството на дружеството за анекс към договора и за ремонтите по топлопреносната мрежа
Извънредно заседание в Столичния общински съвет. Дневният ред е с една-единствена точка – изслушване на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ Петър Петров и председателя на управителния съвет Милена Ценова относно необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ между топлофикационното дружество и обществения доставчик „Булгаргаз".
Вече е постъпило предложение от държавното дружество за анекс в договора. Общинските съветници ще искат и информация относно предвидените ремонтни дейности на топлопроводите.
Росен Желязков: Договорът с „Боташ” е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.
Наскоро "Топлофикация - София" обяви ремонт в столичния квартал "Дружба 2", който ще остави жителите му без парно и топла вода до Нова година.Редактор: Румен Лозанов
Последвайте ни