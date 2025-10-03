Извънредно заседание в Столичния общински съвет. Дневният ред е с една-единствена точка – изслушване на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ Петър Петров и председателя на управителния съвет Милена Ценова относно необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ между топлофикационното дружество и обществения доставчик „Булгаргаз".

Вече е постъпило предложение от държавното дружество за анекс в договора. Общинските съветници ще искат и информация относно предвидените ремонтни дейности на топлопроводите.

Наскоро "Топлофикация - София" обяви ремонт в столичния квартал "Дружба 2", който ще остави жителите му без парно и топла вода до Нова година.

