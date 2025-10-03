От Съюза на ловците и риболовците в България реагираха на изказването на заместник-председателя на алтернативното сдружение Български ловно-рибарски съюз Михаил Атанасов, което той направи в четвъртък в „Здравей, България” . Според него има напрежение сред ловци в Старозагорско след смъртта на мъж в гориста местност. Освен това по думите му имало сигнали и за корупция и бракониерство.

„Сдружението ни е с над 127-годишна история и представлява над 125 000 български ловци и риболовци и над 147 юридически лица. Има и едно по-малко сдружение, чийто членове са под 3500 души, но са достатъчно шумни, за да претендират за представителност”. Това обясни в „Здравей, България” председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев.

„Искаме да изкажем най-искрени съболезнования на близките на нашия колега Дечо Стоянов. В същото време категорично осъждаме опитите тази трагедия да бъде използвана за лични цели и облаги“, категоричен беше председателят на ЛРС-Стара Загора Стефан Димитров.

Той обясни, че Михаил Атанасов е бил изключен от тяхната организация заради „грубо нарушаване на устава и опит за отцепване на ловно-стопански район, което не се случило“. Според Димитров действията на местните институции, включително на директора на Държавното горско стопанство, са били напълно законни, а това било потвърдено и от Върховния административен съд.

„След като не успя да постигне личните си цели, г-н Атанасов започна кампания с доноси и обвинения, като по част от тях вече има прекратени досъдебни производства от прокуратурата“, допълни Димитров.

Васил Василев използва случая, за да насочи вниманието към сериозния проблем с бракониерството в страната. Според него настоящите закони и санкции са остарели и неефективни.

„Санкциите не са актуализирани от над 20 години и не действат възпиращо. От години настояваме за законодателни промени и вече сме внесли конкретни предложения до Министерството на земеделието. За съжаление, работата по тях се бави без ясна причина“, подчерта той.

