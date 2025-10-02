В разгара на ловния сезон се очакват протести на ловци в Старозагорско в събота. Поводът е смъртта на 44-годишен мъж в края на септември, починал в гориста местност до село Лясково. По време на инцидента, случил се късно през нощта, в гората е имало двама души - единият от които полицай от Стара Загора. Ловците настояват за проверка за корупция, която според тях води до масово бракониерство.

„По случая със загиналия ловец се работи. Държа връзка с ОД на МВР- Стара Загора. Имаме съмнения за бракониерство. Полицаят, който е бил на мястото, не е реагирал адекватно според мен. Не е позвънил на 112”. Това заяви в „Здравей, България” заместник-председателят на Българския ловно-рибарски съюз Михаил Атанасов.

По думите му съмненията за бракониерство не са потвърдени от прокуратурата. „Но няма какво друго да правят двамата в 1 часа през нощта в гората. Според мен е бракониерство. Човекът е паднал в безпомощно състояние и полицаят не се е обадил да потърси помощ”.

Атанасов подчерта, че през последните две години събира доказателства за бракониерство в района. Той многократно е подавал сигнали до различни институции, включително МВР и Министерство на земеделието. „Говорил съм няколко пъти с министъра. Обяснил съм за злоупотребите в горските стопанства. Но няма предприети мерки”.

Според заместник-председателят на Българския ловно-рибарски съюз хората в района се страхуват да говорят. „За последните два дни имам над 10 сигнала за полицая, за когото имаме съмнения за корупция. Но хората ги е страх, защото работи в МВР. Освен това е и заместник-председател на Сдружението в Стара Загора. Но час и половина е изоставил човек в безпомощно състояние. Дали е прикривал оръжие или отстреляно животно – не мога да кажа”.

От прокуратурата заявиха, че 44-годишният мъж е починал от инфаркт. Назначени са експертизи, включително и проследяване на телефона на униформения. Резултатите от разследването се очакват скоро.

