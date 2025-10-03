Бус и камион се удариха на първокласния път София - Варна при разклона за село Лесидрен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Ловеч.

Сигналът за пътното произшествие е получен в 8:13 ч. Двете превозни средства са се сблъскали при мокра пътна настилка. Има няколко пострадали, но нараняванията им не са сериозни.

По информация на Агенция „Пътна инфраструктура” заради катастрофата движението в района на сблъсъка се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от „Пътна полиция”.

Редактор: Цветина Петкова