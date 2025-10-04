Украинци успешно обезвредиха няколко дрона във въздушното пространство на Дания, съобщи във Facebook Генералният щаб на украинската армия, цитиран от агенция УНИАН.

Това се е случило по време на обмен на боен опит в рамките на посещение на украински делегации. „Нашите специалисти по борба с безпилотни летателни апарати изстреляха дрон Sting, който точно унищожи датския Banshee“, отбелязаха от Генералния щаб.

Европа търси съвети от Украйна за защита срещу дронове

Оттам добавиха, че представители от различни европейски страни са били поканени на демонстрацията по сваляне на дронове, където са имали възможност да се убедят от първа ръка в ефективността на украинските решения в борбата с въздушните заплахи.

„Свалянето е заснето на видео, а след демонстрацията експерти по дронове получиха десетки въпроси от своите чуждестранни колеги. Украйна продължава да обучава европейци да се справят с новите предизвикателства. Заедно укрепваме отбранителната способност на Европа!“, отбелязаха от Генщаба.

Редактор: Мария Барабашка