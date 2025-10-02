По време на срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО) в Копенхаген европейските лидери се стремят да се възползват от опита и експертните познания на Украйна в борбата с нахлуването на дронове, предаде ДПА.

"За съжаление единственият експерт в света по отношение на способностите за борба с дронове в момента е Украйна, защото те се борят с руските дронове почти всеки ден", заяви датската премиерка Мете Фредериксен, домакин на срещата.

"Трябва да вземем целия опит, всички нови технологии, всички иновации от Украйна и да ги приложим в нашето превъоръжаване", каза тя.

След неотдавнашната неразрешена поява на дронове в Дания, няколко европейски страни, включително германските въоръжени сили, се включиха в охраната на срещата на върха на Копенхаген.

При пристигането си за срещата на върха на ЕПО украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да даде съвети, особено на Дания. В срещата на върха участват почти 50 европейски лидери, като дискусиите им ще бъдат фокусирани върху укрепването на Украйна, ситуацията със сигурността в Европа и начините за повишаване на сигурността на континента.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви: "Украйна е мощна сила, когато става въпрос за иновации и за прозрения в областта на технологиите за неутрализиране на дронове и за противодействие на киберзаплахите и прочие".

"Фактът, че Украйна помага на Дания, Полша и НАТО като цяло, като споделя своите познания, натрупани през повече от три години, три години и половина, на тази ужасна, необоснована руска агресия, е много важен", каза Рюте.

"Има много важни уроци, които трябва да научим от Украйна и ние се учим от Украйна", заяви норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре.

Неотдавна в неговата страна бяха забелязани дронове, които нарушиха въздушния трафик, припомня "Ройтерс".

"Трябва да подобрим капацитета си за засичането на дроновете. Трябва да подобрим сътрудничеството между полицията и отбраната и работим по този въпрос", заяви Стьоре.

Срещата на върха на EПО последва срещата на 27-те лидери на Европейския съюз в сряда, също в Копенхаген, където беше обсъдена по-добрата защита на европейското въздушно пространство, включително идеята за изграждане на така наречената "стена от дронове".

Докато много лидери изразиха подкрепа за инициативата, някои предупредиха за прекалено високи очаквания.

Литовският президент Гитанас Науседа, чиято страна граничи с Беларус, съюзник на Русия, предупреди за високите разходи за "система, която може да защити всеки сантиметър" и се застъпи за по-целенасочен подход.

Доналд Туск, премиер на Полша, заяви, че разбира опасенията относно ефективността на такава стена. Туск добави, че би искал дискусиите за подобряване на капацитета за защита от дронове в Европа да бъдат по-напреднали и решенията за финансирането да бъдат вече взети.

Фредериксен вече заяви в сряда, че пълната защита от намеси е нереалистична.

"Не мисля, че някога ще стигнем до заключението, че в Европа няма да летят дронове или няма да има саботажи".

ЕПО беше инициирана от френския президент Еманюел Макрон вследствие на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г., за да насърчи диалога и сътрудничеството между европейските страни извън границите на ЕС.

Очаква се дискусиите на ЕПО относно за европейската сигурност да засегнат и икономическата сигурност, трафика на наркотици и миграцията.

