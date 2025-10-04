Жител на американския щат Флорида е в центъра на скандал за жестоко отношение към собствените си птици, пише HuffPost.

61-годишен мъж от Хъдсън призна пред разследващите, че е убил, изпържил и след това изял два от пауните си. Сега той е изправен пред съд по обвинения в жестокост към животни и може да бъде подведен под наказателна отговорност.

Според съдебни документи собственикът е обяснил действията си с желанието да „даде урок на съседка“, която е хранила пауните. След това ѝ е изпратил писмо, в което я е заплашил, че ще продължи, ако не спре.

По време на ареста пенсионерът също е заявил пред полицията, че ще убие всички свои птици след освобождаването си, за да не може никой да му ги вземе. Съдбата на останалите пауни все още е неизвестна.

Редактор: Мария Барабашка