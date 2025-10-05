Националният отбор по волейбол отпразнува заслужено своя триумф тази седмица с шумно парти в шампионския си автобус. Пред храм-паметника „Александър Невски“ младите ни надежди се забавляваха под звуците на неочаквани хитове – песни на попфолк звездата Алисия и рапъра 100 Кила. В ефира на „Събуди се“ двамата изпълнители споделиха как са приели факта, че именно тяхната музика вдъхновява шампионите.

В рубриката „Извън игрището“ разговаряме с певицата Алисия, чийто емблематичен хит „Карамел“ се оказа част от плейлиста на волейболистите по време на празненствата. Въпреки че песента е издадена преди 15-16 години, когато повечето от играчите са били деца, тя очевидно е останала любима на най-младия отбор на световното първенство.

„Не бях изненадана, защото в интерес на истината аз съм повече от 20 години на сцената и на моите участия има деца на по 18-19 години, които слушат и се радват на песни, които съм пуснала преди толкова много години“, сподели Алисия. Тя допълни, че е горда и щастлива от факта, че момчетата, прославили България, са избрали да се забавляват именно на нейна песен. По повод критиките в социалните мрежи към музикалния избор на отбора, певицата коментира, че няма място за критика в такава ситуация и хората трябва да се фокусират върху позитивното. „Трябва да мислим положително, за да се случват хубави неща. Да махнем злобата и лошите неща от главите си“, призова тя.

Към разговора се включи и рапърът Явор Янакиев – 100 Кила, чиято песен „100 гайди“ също е звучала от шампионския автобус. Той призна, че е бил много приятно изненадан. „Направил съм я за шампиони, за българския народ и за всички спортисти, които имат нужда от нещо, което да ги удари“, заяви той. 100 Кила сподели, че за него е било съдбовен момент да види как големи фигури в българския спорт избират неговата песен, за да изразят състоянието си. Рапърът дори предложи да подгрее волейболистите с DJ сет и рап изпълнения преди следващите им състезания, за да ги мотивира за нови шампионски титли.