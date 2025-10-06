-
Над 500 балона участват в най-голямата балонна фиеста в света
Стотици балони с горещ въздух изпълниха небето по време на традиционната Международна балонна фиеста в Албакърки.
Сутрешното изстрелване, известно като „Масово издигане“, събра стотици балони, които се понесоха в небето над най-големия град в щата Ню Мексико.
Небесна фиеста: Стотици балони с горещ въздух полетяха над Сейнт Луис (ВИДЕО)
Повече от 500 балона участват във фестивала. Фиестата се провежда в продължение на девет дни, като традиционно започва в първата пълна седмица на октомври. Организаторите посочват, че събитието е започнало преди 53 години и днес е най-голямото по рода си в света.
В първия ден на проявата вятърът беше прекалено силен и балоните не излетяха. Това обаче не попречи на празничното настроение - фестивалът включва редица съпътстващи събития, надпревари, музика, улична храна и множество атракции.Редактор: Мария Барабашка
