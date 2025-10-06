Окръжната прокуратура в София разследва пътнотранспортно произшествие със загинала жена в местността Рудината, в района на Ботевград.

Вечерта на 2 октомври 32-годишен водач, при движение по наклон, изгубил контрол над автомобила си, който се преобърнал няколко пъти по таван. Вследствие на пътния инцидент е била причинена смъртта на возещата се на задната седалка пътничка.

Шофьорът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици и не е изпълнил предписанието на контролен орган за изследване по надлежния ред. Той е привлечен като обвиняем за извършено тежко престъпление, за което законът предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода.

Задържаният е осъждан и е бил в изпитателен срок на условна присъда – за шофиране при отнето свидетелство за МПС и след употреба на алкохол.

Наблюдаващият прокурор е внесъл в съда искане за „задържане под стража“ спрямо него. Съдът не го е уважил и е взел мярка за неотклонение „домашен арест“.

Определението на съда подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд в законоустановения срок.

