Снимка: Булфото
Полевият тест отчете амфетамин, но изследването във ВМА потвърди, че пробата е отрицателна
Отрицателна е кръвната проба за амфетамини на пилота, който предизвика катастрофата по време на автомобилното състезание край "Аладжа манастир".
При произшествието загина 60-годишен мъж от публиката. Сред пострадалите са 27-годишна жена, която е в реанимация с опасност за живота, и 39-годишен мъж с фрактура на глезена.
Експерт: Често за маршали на автомобилни писти се наемат доброволци без опит и ученици
Рали пилотът беше задържан. Първоначалният полеви тест, който му беше направен, показа употреба на амфетамин. Взета му е кръвна проба, която беше изследвана във ВМА, и се оказа отрицателна.
Не е удължено задържането на пилота и няма привлечени към наказателна отговорност лица към момента.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни