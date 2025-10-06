Отрицателна е кръвната проба за амфетамини на пилота, който предизвика катастрофата по време на автомобилното състезание край "Аладжа манастир".

При произшествието загина 60-годишен мъж от публиката. Сред пострадалите са 27-годишна жена, която е в реанимация с опасност за живота, и 39-годишен мъж с фрактура на глезена.

Експерт: Често за маршали на автомобилни писти се наемат доброволци без опит и ученици

Рали пилотът беше задържан. Първоначалният полеви тест, който му беше направен, показа употреба на амфетамин. Взета му е кръвна проба, която беше изследвана във ВМА, и се оказа отрицателна.

Не е удължено задържането на пилота и няма привлечени към наказателна отговорност лица към момента.

