Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание след началото на скандала между ВКС и изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. В писмена позиция от държавното обвинение напомниха, че Сарафов застана начело на държавното обвинение след решение на Прокурорската колегия.

Кадровиците в нея твърдят, че той е в заварено положение и за него не се отнася промяната в Закона за съдебната власт, според която може да остане начело на прокуратурата само 6 месеца. Съдийската колегия обаче не е съгласна с това тълкуване. Те напомниха, че в същата ситуация е председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, който след края на мандата си също е изпълняващ функциите. Ето защо са готови да дискутират кой да заеме поста до избора на титуляр.

