20-годишна кола за 3000 лева се оказа, че фигурира като издирвана в системите на Шенгенското информационно пространство и Интерпол. Така семейството остава без автомобила си за минути при рутинна проверка на пътя. Собствениците са в шок.

„Автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване, което не е трябвало да правят. Те не са били уведомени за правата им от полицейските служители. Собствениците имат право да откажат предаването и тогава полицейските органи са длъжни да я изземат с протокол. Тогава хората имат право в 14-дневен срок да предявят жалба в административния съд по местоживеене”, заяви адвокатът им Румен Апостолов.

Схемата „Лизингови коли”: Десетки добросъвестни купувачи остават без автомобили и пари

Колата е регистрирана в КАТ-Пазарджик. Оказва се издирвана от Австрия.

Адвокат Апостолов каза, че ако до 60 дни, човекът, който я е обявил за издирване, не си я вземе, трябва да се върне на новите собственици.

