Младежи в неравностойно положение и се впускат за първи път в незабравимо подводно приключение. Това се случва благодарение на подводния фотограф Пламен Вукадинов, който посвещава усилията си да даде възможност на хора с различни увреждания да опознаят магията на морските дълбини.

Вукадинов разказа в студиото на „Социална мрежа” по NOVA News как е възникнала идеята. Той бил вдъхновен от срещата му с незрящ мъж, който прочел първата му книга и поискал да се гмурка. Оттам тръгва и цялата инициатива – серия от гмуркания с младежи със специални потребности, които никога не са си представяли, че биха могли да се потопят под вода.

Журналистът Катрин Витали, която е незряща, също разказва за своя опит и страх от водата, който успява да преодолее благодарение на подкрепата на подводния фотограф. „Няма думи да опиша преживяването, трябва да се усети лично. За мен това беше магия. Това е моята акватерапия“.

Проектът се превръща във филм, който предстои да бъде представен на широка публика. Целта е да се покаже, че подводният свят може да бъде достъпен за всички, независимо от физическите ограничения.

Редактор: Станимира Шикова