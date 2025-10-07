Жителите на община Калояново са притеснени, че може да се повтори бедствието от предишните наводнения през 2022 г. и 2023 г. Изпълняващата длъжността кмет Мария Пиронкова заяви в ефира на „Денят на живо”, че ситуацията се следи внимателно и са предприети необходимите действия за превенция.

„Получихме множество сигнали от гражданите за наличие на гъста храстова растителност по речното корито. Назначихме ведомствена комисия, която направи обстойна проверка на цялата територия на общината“, обясни Пиронкова.

Наводнение в морския курорт Лозенец (ВИДЕО)

По думите ѝ, в урбанизираните части не са открити сериозни проблеми, но извън населените места река Стряма представлява риск. „Не можем да обвиним никого конкретно, но вероятно става дума за проблеми, свързани с горското стопанство и човешка безотговорност“, добави тя.

Очакваните валежи в Централна и Източна България допълнително тревожат местните жители. „Всички сме нащрек. Изпратили сме протокола и снимковия материал от проверката на областния управител и се надяваме на бърза реакция“, заяви кметът.