21-годишният щангист ще се състезава в категория до 94 килограма
Българската звезда във вдигането на тежести Карлос Насар излиза в битка за златото на световното във финландския град Фьорде.
21-годишният щангист ще се състезава в категория до 94 килограма.
Карлос Насар подготвя спектакъл за живота си
Началният час на състезанието е 20:30 ч., а при успех Насар ще се превърне в първия българин, който печели световна титла в три различни категории. Рекордьор за България с пет титли остава Янко Русев, а абсолютният лидер в историята е съветската легенда Василий Алексеев с осем златни медала.
