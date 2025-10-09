Българската звезда във вдигането на тежести Карлос Насар излиза в битка за златото на световното във финландския град Фьорде.

21-годишният щангист ще се състезава в категория до 94 килограма.

Карлос Насар подготвя спектакъл за живота си

Началният час на състезанието е 20:30 ч., а при успех Насар ще се превърне в първия българин, който печели световна титла в три различни категории. Рекордьор за България с пет титли остава Янко Русев, а абсолютният лидер в историята е съветската легенда Василий Алексеев с осем златни медала.