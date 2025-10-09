България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“, което може да бъде първата стъпка към траен мир и сигурност в региона. Това съобщиха от Министерството на външните работи.

“Високо оценяваме лидерството на американския президент Доналд Тръмп и активното му участие в този сложен процес, както и посредническите усилия на Египет, Катар и Турция, като подчертаваме, че дипломацията е единственият път към намиране на решение”, пише в изявлението.

От ведомството подчертават значението първата фаза от плана за мир в Газа да бъде изпълнена без забавяне, което би облекчило семействата на заложниците и би намалило страданията на хората в Газа. “Нашите мисли са със заложниците и техните семейства, включително и със семействата на българските граждани Матан Ангрест и Сахар Барух”.

България остава ангажирана с усилията за постигане на устойчиво и мирно разрешаване на конфликта в Близкия изток.

“Гледаме с оптимизъм към едно по-светло бъдеще за региона на Близкия изток, включително и стабилизирането на Ивицата Газа и добруването на хората в нея, с едно бъдещо управление без каквото и да е участие на „Хамас“, пише в изявлението.

Новината за пробив в преговорите беше обявена от Тръмп. В отговор израелският премиер Бенямин Нетаняху определи случилото се като "велик ден за Израел" в публикация в социалната мрежа "X". Той съобщи, че ще свика заседание на правителството за официалното одобряване на споразумението за прекратяване на огъня.

