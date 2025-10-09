В студиото на предаването "Твоят ден" беше обсъдена новината за подписването на първата фаза от мирно споразумение между Израел и "Хамас", предложено от Съединените американски щати. Споразумението предвижда освобождаване на всички израелски заложници и прекратяване на огъня. Въпреки че новината донесе надежда и предизвика празненства, бившият външен министър Надежда Нейнски коментира, че това е добра новина, но най-големите предизвикателства тепърва предстоят.

Новината за пробив в преговорите беше обявена от американския президент Доналд Тръмп. В отговор израелският премиер Бенямин Нетаняху определи случилото се като "велик ден за Израел" в публикация в социалната мрежа "X". Той съобщи, че ще свика заседание на правителството за официалното одобряване на споразумението за прекратяване на огъня.

Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от мирния план за Газа

От радикалната групировка „Хамас“ също потвърдиха, че са подписали документа. Те уточниха, че договореностите включват изтегляне на израелската армия от палестинската територия и размяна на заложници срещу затворници.

„Това е добра новина, но все още не всичко е свършено“, коментира Надежда Нейнски. Според нея подписването е повод за празнуване, тъй като стартът на този мирен план е очакван дълго време, но тепърва предстои най-сериозната част. „Тепърва предстои най-сериозното - разоръжаването на Хамас и това Израел да получи гаранции за своята сигурност и че кръвопролитията няма да се възобновят“, заяви Нейнски.

Тя посочи, че това, което отличава този мирен план от предишните, е категоричната роля на администрацията на Доналд Тръмп и ключовото посредничество на арабски и мюсюлмански държави като Катар, Египет и Турция. Тя добави, че до този пробив се е стигнало и благодарение на сериозните военни победи, които Израел постигна срещу прокситата на Иран и срещу самото политическо ръководство на „Хамас“.

„Постигането на траен мир се изисква много стъпки още на взаимно доверие, които нека да бъдем предпазливи и да видим как ще протекат“, заключи тя.

Редактор: Мария Барабашка