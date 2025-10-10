Тази година в зоопарка в София пристигнаха две нови звезди - двойката каракали Шадоу и Калахари. Красивите котки пристигат от Спасителен център на ААP/Rescue center AAP (Animal Advocacy and Protection) в Нидерландия, предаде DarikNews .

Снимка: Марио Александров, Зоопарк-София

Преди време те били конфискувани от полицията в Испания от собственици, които са ги отглеждали незаконно - без документи за произход и разрешителни. Софийският зоопарк е в партньорски отношения с Rescue center AAP, от където преди време получи и три блатни риса, съобщиха от зоопарка.

Лъвиците София и Елза и лъвът Лео са най-новите обитатели на старозагорския зоопарк

Снимка: Марио Александров, Зоопарк-София

След реконструкция и разширяване на загражденията в сектор "Дребни хищници" бяха създадени и подходящи условия за отглеждане на каракали и затова Шадоу и Калахари бяха настанени за постоянно в зоопарка.

В България отглеждането на диви животни от сем. Котки от частни лица е забранено от закона. Въпреки това у нас и в други страни от Европейския съюз продължава незаконното отглеждане на каракали, сервали, блатни рисове, а даже и на големи котки.

Снимка: Марио Александров, Зоопарк-София

Тези животни не са домашни любимци и обикновено след конфискацията им се настаняват в спасителни центрове или зоопаркове, защото не могат да бъдат освободени в дивата природа, където няма да оцелеят.

Редактор: Дарина Методиева