Какво точно се е случило в Елените? След прецизно картографиране на терена и анализ на данните веднага след наводнението, е изграден триизмерен модел на вълната, ударила курортното селище.



„Самата вълна се акумулира доста далеч. Много хора казаха, че няма река, но всъщност има. С количеството валежи, които се изваляха в този период - около 150 до 200 литра на квадратен метър, се е събрала голяма вълна, която залива курортното селище Елените”, обясни Кристиян Георгиев от Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии.

Местната власт пита експерти безопасен ли е Елените

Симулацията показва очевидното – неправилно изградена инфраструктура и застрояване в самото корито на реката.



„Това са незаконни сметища. При една по-силна вълна, всички тези боклуци, познайте къде ще отидат - всичко е в морето. Тук е важно да отчетем, че симулацията е много примерна, тъй като в момента тя взима предвид, че има изграден действащ канал. Всъщност точно в началото на този канал нашето теренно обследване установи, че той се запушва от кал, от дървета, от наноси и реално вълната започва да заобикаля това съображение, като по този начин то абсолютно спира да функционира”, обясни Кристиян Георгиев.



От Националния център за геопространствени изследвания за пореден път призовават държавата да започне картографиране на дерета като тези в Елените и Царево. И то не само в рамките на населените места, но и по целия водосбор по-високо в планината.



„По-голямата част от количеството дъжд, което се извалява и в двата случая, пада над населените места, а не в тях. Това трябва да е следващата стъпка - картиране на тези рискови зони”, смята ас. Стоян Вълчев.

След наводненията: Държавата започва масирани проверки на строителството в Бургаско

Колкото до канала, преминаващ под Елените, светлина в неговото проектиране дава доцент Венци Божков от Университета за архитектура, строителство и градоустройство. Вероятно хидроколекторът е граден по методика и нормативна уредба отпреди 50 години, смята той.



„Данните, с които са разработени приложенията в тази методика, са набрани в нашата страна до 1970 година. Данните, набрани след 1970 година, не са използвани, за да осъвременят приложенията на тази методика. Всъщност, проектантите са използвали вероятно тази методика, следвали са я, получили са резултати, които нормативно са ОК, но надеждността им аз бих я оспорил”, обясни доц. Венци Божков.

Ако някой си мисли, че поредните водни бедствия са изключение, напротив – всички научни данни сочат, че подобни кризи ще има все по-често. И ако не вземем под внимание климатичните промени днес, ще страдаме още повече занапред.