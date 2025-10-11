Снимка: АП, БТА
Това съобщи ръководителят на канцеларията на украинския президент
Президентът на Украйна Володимир Зеленски провежда телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде "Ройтерс", като се позова на изявление в Х на Андрий Ермак, ръководител на канцеларията на Зеленски.
Зеленски: Украйна е използвала ракети собствено производство при атаките срещу руската инфраструктура
Зеленски и Тръмп се видяха за последно лично в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември, припомня агенцията.Редактор: Цветина Петрова
Източник: Габриела Големанска, БТА
