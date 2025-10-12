Снимка: БТА
Движението ще бъде напълно възстановено след 16 часа
Маратонът на София привлече и тази година хиляди бегачи и любители на спорта в центъра на столицата. 42-рото издание на състезанието премина при засилени мерки за сигурност и временно затворени основни булеварди.
Организаторите съобщиха, че движението в централните части на града ще бъде напълно възстановено след 15–16 часа.
При мъжете победител стана Шедра Кимайо от Кения, който спечели с време 2 часа, 17 минути и 11 секунди след драматичен фотофиниш с друг кениец – Ейбрахам Киплимо.
При жените първото място също отиде в Кения – Челангат Санк финишира за 2 часа, 33 минути и 9 секунди.
Най-добре представилият се българин е Владимир Гюров, който завърши с време малко над 2 часа и 30 минути.
Иначе за втори ден центърът на София е затворен заради провеждането на „Маратон София 2025“. Центърът на столицата, включително площад „Народно събрание“ и маршрута към тунела на „Люлин“, са затворени за движение.
Историческата сграда на парламента е символично място за старта на маратона – първото му издание се провежда през 1983 г.
