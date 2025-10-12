В Осло се стигна до редки безредици по улиците, след като националният отбор на Израел по футбол гостува на Норвегия. Хиляди излязоха на протест в подкрепа на Палестина и настояха Израел да бъде изключен от международни спортни състезания, подобно на санкциите срещу Русия за войната в Украйна.

В края на демонстрацията част от участниците се опитаха да стигнат от парламента, където се провеждаше митингът, до стадиона, но полицията използва сълзотворен газ, за да ги разпръсне.

Сблъсъци, протести и освирквания на мача Израел-Франция

Футболната среща се проведе нормално и не бяха регистрирани сериозни сблъсъци.

Редактор: Румен Лозанов