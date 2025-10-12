-
Той вдъхновява много млади хора да следват мечтите си
Дамиларе Олауи е идол в света на екстремното колоездене. От улиците на Лагос до най-високите върхове на професионалния спорт, неговият път е пример за страст, упоритост и вяра в собствените сили. Той не просто кара колело, а променя представата за този спорт в Нигерия и вдъхновява цяло поколение млади хора да следват мечтите си. Неговата история разказва „Дойче веле”.
Цялата история гледайте видеото.Редактор: Цветина Петрова
