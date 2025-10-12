Софи Хауенхерм е млада жена от Дрезден, чието име вече вдъхновява хиляди по света. След инцидент, който я остава частично парализирана от кръста надолу, животът ѝ се променя завинаги. Но вместо да се откаже от мечтата си, Софи намира нов начин да изрази себе си чрез танца. Днес тя е пример за това, че изкуството няма граници и че силата на духа може да преодолее всичко. Софи танцува с невероятна енергия, емоция и послание, че красотата на движението не зависи от физическите ограничения, а от вътрешната свобода.

Гледайте историята на Софи във видеото на "Дойче веле".

Редактор: Цветина Петрова