Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас пристигна на посещение в Киев. За това съобщи самата тя в социалната мрежа X.

"Днес съм в Киев за разговори за финансова и военна подкрепа, за сигурността на енергийния сектор и за търсенето на отговорност на Русия за военните ѝ престъпления", написа Калас.

Тя заяви още, че украинците вдъхновяват целия свят със смелостта си.

Ukrainians inspire the world with their courage.

Their resilience calls for our full support.



I am in Kyiv today for talks on financial and military support, the security of Ukraine’s energy sector, and holding Russia accountable for its war crimes. pic.twitter.com/xQ3juq9aTT — Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025

Калас бе посрещната на жп гарата в Киев от украинския външен министър Андрий Сибига.

По-рано тя каза, че партньорите на Украйна трябва да използват влиянието си и да засилят натиска върху Москва, което да доведе до незабавен край на войната. Върховният дипломат на ЕС заяви, че Русия „рискува война“, след като редица руски дронове и военни самолети пресякоха въздушното пространство на блока.

„Всеки път, когато руски дрон или самолет нарушава нашето въздушно пространство, съществува риск от ескалация - преднамерена или не. Русия рискува с война“, каза Калас по време на посещение в Киев, призовавайки Европа да укрепи отбранителните си способности.

Редактор: Цветина Петкова