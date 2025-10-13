Снимка: ЕПА/БГНЕС
Ръководителката на европейската дипломация бе посрещната на жп гарата от министър Андрий Сибига
Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас пристигна на посещение в Киев. За това съобщи самата тя в социалната мрежа X.
"Днес съм в Киев за разговори за финансова и военна подкрепа, за сигурността на енергийния сектор и за търсенето на отговорност на Русия за военните ѝ престъпления", написа Калас.
Тя заяви още, че украинците вдъхновяват целия свят със смелостта си.
Ukrainians inspire the world with their courage.— Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025
Their resilience calls for our full support.
I am in Kyiv today for talks on financial and military support, the security of Ukraine’s energy sector, and holding Russia accountable for its war crimes. pic.twitter.com/xQ3juq9aTT
Калас бе посрещната на жп гарата в Киев от украинския външен министър Андрий Сибига.
По-рано тя каза, че партньорите на Украйна трябва да използват влиянието си и да засилят натиска върху Москва, което да доведе до незабавен край на войната. Върховният дипломат на ЕС заяви, че Русия „рискува война“, след като редица руски дронове и военни самолети пресякоха въздушното пространство на блока.
„Всеки път, когато руски дрон или самолет нарушава нашето въздушно пространство, съществува риск от ескалация - преднамерена или не. Русия рискува с война“, каза Калас по време на посещение в Киев, призовавайки Европа да укрепи отбранителните си способности.Редактор: Цветина Петкова
