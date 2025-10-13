Тежка железопътна катастрофа в Словакия. В област Рожнява, близо до село Яблонов над Турноу, са се сблъскали два експресни влака. 16 души са получили сериозни и средни наранявания, а най-малко 50 души са леко пострадали, съобщиха спасители.

Осем линейки и три спасителни хеликоптера са на мястото на инцидента. Поради големия брой на ранените, спасителният хеликоптер от Кошице се е върнал на мястото на инцидента за втори път.

Според министъра на вътрешните работи Матуш Шутай Ещок двама души са в критично състояние. Твърди се, че трима души са заклещени, въпреки че той не предостави допълнителна информация за състоянието им. Според него инцидентът вероятно е станал поради човешка грешка.

Полицията информира, че по първоначални няма загинали на място.

Според регионалната полиция на Кошице, в насрещно идващите влакове е имало общо 80 пътници. Словашките железници съобщиха, че двата влака са се сблъскали на място, където релсите се пресичат и завършват в една линия, и че причината се разследва.

