Поради форсмажорни обстоятелства и планирана национална стачка днес на летище Брюксел се налага да бъдат анулирани полети FB 407/408 по линията София – Брюксел – София. Това съобщи на своята Facebook страница авиокомпания Bulgaria Air, позовавайки се на официално съобщение, издавано от авиационните власти или летището в Брюксел.

Летищата в Брюксел и Шарльороа спират полетите на 14 октомври

Всички пътници от засегнатите полети ще бъдат пренасочени на следващ полет по маршрута на 15 октомври 2025 г. Екипът на авиокомпанията уверява, че ще осигури пълно съдействие и необходимата информация за промяната.

Летищата в Брюксел и Шарльороа няма да обслужват полети днес заради предстоящата национална стачка, съобщиха белгийски медии.

