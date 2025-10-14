Снимка: БГНЕС
Колата на двамата се ударила челно в дърво
Алек Болдуин и брат му Стивън катастрофираха в Хамптънс, Ню Йорк. Колата на двамата братя се ударила челно в дърво край магистрала "Монтоук". Те обаче се разминали без сериозни наранявания.
След стрелбата на снимачна площадка: Алек Болдуин е диагностициран с посттравматичен стрес
В момента на инцидента зад волана седял Алек. По автомобила има значителни щети, като предната му част е напълно унищожена.
Братята, които трябвало да присъстват на Международния филмов фестивал в Хамптън, били видени да излизат от колата след инцидента и да разговарят с полицията.Редактор: Дарина Методиева
Източник: БГНЕС
Последвайте ни