В неделя товарен влак прегази железничар на жп гара Мездра. Загиналият е 49-годишен мъж, част от персонала на влаковата композиция. От Министерството на вътрешните работи съобщиха, че единият от машинистите на влака е дал положителна проба за канабис и метамфетамин, а другият – за метамфетамин.

Темата беше обсъдена в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS от Петър Бунев, председател на Синдиката на железничарите в България, и Мартин Янев от „Клъстер зелен транспорт”.

Според Петър Бунев трагичният случай е резултат от преумора и желание за повече работа. „За съжаление, мъжът е загинал, защото е искал да работи повече, отколкото физически човек може. Той е имал основен трудов договор с БДЖ, пътнически превоз, и втори – с частна компания на същата длъжност. По моя информация е работил цяла нощ за частната компания, а пътувайки с влака към Мездра, е трябвало да слезе, за да продължи да работи още 12 часа за БДЖ”, обясни Бунев.

По думите на Мартин Янев случаят е изключително сложен за изясняване. „Има мерки за безопасност, приети в началото на годината. Не е ясно обаче доколко те се спазват. Една от тях беше именно забраната за дублирани трудови договори на такива длъжности”, уточни той.

Относно темата с наркотиците председателят на Синдиката на железничарите в България изрази съмнение в достоверността на полевите тестове. „Аз на тези полеви тестове не съм склонен да вярвам на 100%. Трябва да изчакаме резултатите от кръвните проби. В нормативната наредба е описано, че всички служители на тези длъжности, освен ежегоден психопреглед, преди пътуване трябва да минават и медицински преглед”, каза той.

Мартин Янев допълни, че при всички превозвачи, не само в железопътния транспорт, изискването е медицинско лице да удостоверява преди пътуване, че водачите не са употребявали алкохол или наркотици. „На практика обаче такъв преглед е изключително трудно да се организира. Полевите тестове не са особено надеждни – виждаме това и при шофьорите на автомобили. От два дни се създава усещането, че „дрогирани машинисти прегазиха човек”, което измества фокуса. А фокусът трябва да бъде върху безопасността”, подчерта той.

