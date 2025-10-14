Социологическите данни от първата половина на октомври потвърждават доверието в правителственото мнозинство и стабилността на правителството. Едновременно с това се наблюдава мобилизация на твърдите опозиционни ядра. Двете формации, които отбелязват известен ръст спрямо предходното проучване през юли, са ГЕРБ–СДС и ПП–ДБ. Това сочи изследване, част от независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл Болкан“, проведено в периода между 29 септември и 12 октомври и финансирано със собствени средства. Анкетата е осъществена чрез стандартизирани персонални интервюта тип „лице в лице“, с използване на таблети за регистрация на данните. Проучването е национално представително за пълнолетното население на страната и възпроизвежда структурата му по ключовите демографски характеристики.

Сред решилите за кого ще гласуват ГЕРБ–СДС запазва убедителна водеща позиция с 27,4% подкрепа (при 25,7% през юли) – най-висок резултат от началото на годината. Значение за укрепването на електоралната подкрепа на формацията има дейността на правителството, последователната работа по ключови теми като присъединяването към еврозоната, изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, поддържането на икономическа стабилност.

Сблъсъците на политическата сцена - докъде ще стигне ескалацията в парламента?



"ДПС–Ново начало" запазва второто място с 17,5% подкрепа, без съществена промяна спрямо проучването от юли. Данните показват, че след преодоляване на вътрешните сътресения движението възстановява равнището на подкрепа, което имаше непосредствено преди тях, когато на парламентарните избори през юни 2024 г. беше втора политическа сила с резултат над 17%, пишат от „Галъп интернешънъл Болкан“.



Към момента се очертава оспорвана конкуренция за третата позиция. В началото на октомври ПП–ДБ излиза на трето място с 13,9% (при 12,6% през юли), показвайки отчетлива мобилизация на твърдото ядро на коалицията. Засега обаче не се наблюдават устойчиви признаци на възстановяване на по-широката ѝ електорална периферия. Непосредствено след тях, с минимална разлика, е „Възраждане“ – 13,4%, вероятно вследствие на отшумяването на пиковата активност на формацията по теми като предстоящото въвеждане на еврото и геополитическите полемики.

БСП се задържа в традиционния си диапазон за последните години с подкрепа от 7,6%, като на този етап не успява да разшири влиянието си извън твърдото ядро на партията.

По-малките формации също запазват относителна стабилност, макар и в по-ограничени електорални сегменти – ИТН (5,8%), МЕЧ (5,7%) и „Величие“ (4,3%). Последиците от скандала, който избухна в края на теренното проучване във връзка със законодателните предложения на ИТН за тежки наказания за медиите при разгласяване на лични данни за публични фигури,

ще могат да бъдат оценени при следващите сондажи, поясняват от „Галъп интернешънъл Болкан“. Потвърждава се и дълбочинната ерозия на АПС, регистрирана още през юли – ако изборите бяха проведени в началото на октомври, формацията би останала под изборната бариера с 1,2% подкрепа, пишат още провелите проучването.

Не се наблюдават съществени размествания в доверието към заемащите висши

държавни длъжности и сред партийните лидери.

Петко Петков: Няма да има предсрочни избори тази година

► Повече за изследването

Между 29 септември и 12 октомври 2025 г. „Галъп интернешънъл Болкан“ проведе национално представително социологическо изследване сред пълнолетните граждани на България. Анкетата беше осъществена чрез стандартизирани персонални интервюта тип „лице в лице“, с използване на таблети за регистрация на данните. Общият обем на извадката е 904 интервюта, а квотният метод на подбор е формиран по основни демографски признаци – възраст, пол, образование и тип населено място. Изследването е национално представително за пълнолетното население на страната и възпроизвежда структурата му по ключовите демографски характеристики. Проучването е част от независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл Болкан“ и е финансирано със собствени средства.

Редактор: Дарина Методиева