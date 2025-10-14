Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина заяви днес, че е разпуснал националния парламент, като ескалира по този начин противопоставянето с протестиращите и военните, които го накараха да избяга от страната, предаде "Ройтерс".

В указ, публикуван в социалната мрежа „Фейсбук“, се съобщава, че президентът се е консултирал с ръководителите на двете камари на мадагаскарския парламент, но не е ясно дали това решение има правна тежест.

Президентът на Мадагаскар избяга от страната

Във вчерашно обръщение към нацията от неразкрито място Ражоелина отказа да се оттегли, въпреки че в продължение на седмици, в Мадагаскар има младежки протести с искане за оставката му и масови дезертьорства от армията. Опозицията се опитва да събере достатъчно подписи, за да започне процедура по импийчмънт срещу него в парламента.

„Указът не е юридически валиден. Председателят на Националното събрание заяви, че не са се консултирали с него“, каза опозиционният лидер Ситени Рандрианасолонияко.

Редактор: Мария Барабашка