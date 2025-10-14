Властите наредиха евакуация на десетки жилища в засегнати от горските пожари в началото на тази година квартали на американския мегаполис Лос Анджелис, след като необичайна за октомври буря връхлетя южната част на щата Калифорния, пораждайки опасения от поройни дъждове, силни ветрове и кални свлачища, предаде "Асошиейтед прес".

"Силно сме обезпокоени от времето", заяви на пресконференция снощи кметицата на Лос Анджелис Карън Бас. Тя обясни, че ударни групи, спасителни екипи и хеликоптери са в готовност за действие.

В периметъра на евакуираните райони попаднаха 115 жилища - най-вече в „Пасифик Палисейдс“ и „Мандевил Кениън“. И двата квартала бяха засегнати от мащабните пожари през януари, при които загинаха над 30 души, а повече от 17 000 домове в окръг Лос Анджелис бяха разрушени.

Горските пожари обезлесяват хълмовете, а когато няма дървета и каквато и да е растителност, която да задържи повлечената от проливния дъжд почва, както и ветровете, вероятността от свлачища и опустошения при бури рязко нараства, отбелязва АП.

Кметицата Бас и други представители на властите предупредиха жителите в целия регион да бъдат бдителни и да не напускат домовете си. Най-тежката ситуация се очаква днес, след като над 16 000 домакинства вече останаха снощи без електричество, информира сайтът PowerOutage.us.

Дъждът по време на бурята може да достигне до 10,2 см в някои райони, предупреди подразделението на Националната метеорологична служба на САЩ в Лос Анджелис. Оттам определиха стихията като „рядка и много мощна метеорологична система“.

Ариел Коен, дежурен синоптик във филиала в Лос Анджелис, предупреди, че в резултат на бурята може да се формират няколко торнада, и подчерта, че едно от основните изпитания е нейната непредсказуемост.

"Естеството на тази система е такова, че не можем да бъдем сигурни точно кога и къде ще връхлети бурята. Можем да предвидим какво ще се случи едва непосредствено преди то да се случи", разясни Коен.

Редактор: Мария Барабашка