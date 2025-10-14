Периодът след раждането е една от най-големите трансформации в живота на жената, съпътствана от редица физически, хормонални, емоционални и психически промени. Как младите майки могат успешно да преминат през това предизвикателство и да възвърнат своя баланс? Отговорите даде в предаването „Социална мрежа“ Емилия Белчева, трейнър, лектор и майка на три деца.

Емилия Белчева, която е майка на три дъщери, сподели от личен опит, че всяка от трите ѝ бременности е била напълно различна, което доказва, че всяка жена преминава индивидуално през този етап. „С първата качих 14 кг и бях по два часа във фитнеса. С втората не тренирах изобщо и качих 7 кг. С третата отново не съм тренирала, а само съм се разтягала“, разказа тя.

Според нея един от най-големите страхове за жените е качването на килограми, но често това е свързано с нагласата. „Ние живеем това, което очакваме. Ако се настроим, че ще качим само 7-8 килограма и ще ги оставим в родилното, това наистина се случва“, заяви Белчева и посъветва бременните да не се поддават на тревожността, като постоянно четат за възможни усложнения, защото бебето усеща стреса на майката.

Девет месеца след третото си раждане, Емилия демонстрира напълно плосък корем и сподели три лесни и ефективни упражнения, които помагат за възстановяването на тялото:

Разтягане на касата на вратата: Застанете на прага на врата, поставете ръце на касата и се наведете напред. Това упражнение помага за разтягане на гръдните мускули и за коригиране на стойката, която често се изкривява по време на бременността.

Разтягане на голяма топка: Легнете по гръб върху голяма фитнес топка, като стъпалата са стабилно на пода. Изпънете ръце нагоре и отпуснете гръбнака върху топката, за да се разтегне.

"Коремна вакуумна помпа": Две-три седмици след раждането (по-късно при секцио), започнете със следното дихателно упражнение: при вдишване издувайте корема, а при издишване го стягайте силно навътре. Това помага за прибирането на коремните мускули и органите, особено при диастаза.

Белчева обърна внимание и на емоционалния баланс в семейството. Тя посъветва майките да бъдат силни и да осъзнаят, че и близките им, партньорът и по-големите деца, също преминават през труден период на адаптация и ревност. „Трябва да дадем право и пространство на околните да изпитат нормалната и естествена ревност“, коментира тя, като според нея това ще помогне на майката да не се натоварва и ще запази хармонията в отношенията.

Редактор: Мария Барабашка