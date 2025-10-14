Американската технологична компания Meta представи нова функционалност за акаунтите на тийнейджъри в Instagram, която ще филтрира още повече съдържанието, смятано за зловредно.

През септември 2024 г. платформата започна да предлага специални акаунти за потребители на възраст от 13 до 18 години. Първоначално при тях беше ограничен достъпът до съдържание със сексуален характер, нецензурен език и неприлични изображения. След актуализацията Instagram ще скрива от тези акаунти всички публикации, съдържащи груб език, както и определени предизвикателства, считани за рискови за здравето. Скрито ще бъде и по-общо съдържание, което може да подтикне към "потенциално вредно поведение", уточни Meta.

„Добавяме допълнителна бариера, особено по отношение на чувствително и неподходящо съдържание”, посочиха от екипа, отговарящ за защитата на децата в компанията. Актуализираната политика за тийнейджърските акаунти ще бъде приложена незабавно в САЩ, Канада, Обединеното кралство и Австралия, преди да бъде разширена и с други страни през следващите месеци.

Редактор: Калина Петкова