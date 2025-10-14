Най-малко 16 души са загинали при пожар в текстилна фабрика и склад за химически продукти, които се помещават в една сграда в Дака днес, предаде "Асошиейтед прес", като се позова на пожарната служба и Гражданска защита в столицата на Бангладеш.

Служител на пожарната служба съобщи, че трагедията е станала в района Мирпур, като се смята, че огънят е тръгнал от третия етаж на седеметажната сграда. Пожарът вече е под контрол, а спасителната операция продължава.

До момента е потвърдена смъртта на 16 души. Има и ранени хора.

Текстилната промишленост на Бангладеш е втора по големина в света след тази на Китай, отбелязва АП. В сектора работят около 4 милиона души, като повечето от тях са жени.

Бангладеш изнася годишно текстилна продукция за около 40 милиарда долара (около 34,5 милиарда евро), предимно за САЩ и Европа.

Подобни инциденти и пожари са ставали в страната и преди. Като причини обикновено се посочват небрежното спазване на правилата и техническите стандарти, отбелязва АП.

Редактор: Мария Барабашка