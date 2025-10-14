Световноизвестният илюстратор Дрю Струзан, известен с някои от най-емблематичните филмови плакати на всички времена, почина на 78 години.

Сред най-известните му работи са плакатите за филми като “Завръщане в бъдещето”, “Империята отвръща на удара”, The Goonies, “Изкуплението Шоушенк”, “Нещото” и “Индиана Джоунс и Последният кръстоносен поход”.

„С натежало сърце трябва да ви съобщя, че Дрю Струзан си отиде от този свят вчера, на 13 октомври,“ се казва в изявление на официалния му акаунт в Instagram. „Смятам, че е важно да знаете колко пъти ми е споделял радостта си от това, че оценявате изкуството му.“

Струзан започва кариерата си с дизайн на обложки за албуми на изпълнители като The Beach Boys, Bee Gees, Earth, Wind & Fire, Liberace и Black Sabbath. Неговата обложка за албума Welcome to My Nightmare на Алис Купър е обявена от списание Rolling Stone за една от най-добрите на всички времена.

През 70-те години започва работа върху филмови плакати, най-вече за нискобюджетни продукции, преди да създаде вторичен плакат за преиздаването на “Междузвездни войни” в кината. След това става един от най-търсените дизайнери на десетилетието, а през 80-те години работи върху около 10 плаката годишно.

„Трябваше да направя нещо различно, и мисля, че проблемът с много ранни филмови плакати е, че приличаха твърде много на класическа илюстрация, която сякаш разказва цялата история,“ казва той в интервю от 2021 г. „Аз не исках да правя това. Смятах, че изкуството е нещо повече от това просто да разкажеш историята. Всъщност, да разкажеш историята в плакат е грешно за филм. Не исках да разказвам история. Исках да предам усещане - нещо, за което хората могат да се надяват.“

Често работи със Стивън Спилбърг и създава дизайна за “Извънземното”, “Индиана Джоунс и Храмът на обречените”, “Хук” и други.

Направил е дизайна също и на плакати за “Блейд Рънър”, “Големи неприятности в Малкия Китай”, “Пристигане в Америка”, “Първа кръв”, “Хелбой” и американския плакат за “Хари Потър и философският камък”.

През март тази година съпругата му споделя във Facebook, че той страда от болестта на Алцхаймер. „Дрю вече не може да рисува или да подписва неща за вас,“ пише тя. „Той не се радва на заслужена пенсия, а по-скоро води битка за живота си”.

От индустрията продължават да валят почитания. Сред тях е и шефът на DC Comics Джим Лий, който го нарича „гигант сред гиганти“ и добавя: „Неговото изкуство улавяше човечността, силата и емоцията на своите обекти по начин, който не сме виждали оттогава. Благодаря ти, че оживи всички онези ключови моменти от детството ми и след това”.

Редактор: Ивайла Митева