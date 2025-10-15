В политически ден на напрежение лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му не вижда място в управленската формула и поиска смяна на председателя на парламента. Малко по-късно от кабинета на премиера оповестиха, че дневното заседание е отменено. Тези изявления се разминават с очакванията за стабилно мнозинство и предизвикаха въпроси дали е възможно да се стигне до предсрочни избори или поне до преформатиране на правителството.

Бойко Борисов направи опит да демонстрира субектност. Той унижи министър-председателя, обвини Киселова и Митов, БСП не му е виновна. Декларира намерение за преформатиране, но нямаше смелост да посочи генезиса на проблема. Допускам, че ще има смяна на председателя на НС и на вътрешните работи. Борисов не иска вече да носи жилото на управлението и други да взимат меда, а също и декларира скрито намерение да бъде премиер. БСП няма интерес от предсрочен вот, ИТН загуби своята легитимност и достоверност пред обществото. Това каза бившият евродепутат Петър Витанов в студиото на "Здравей, България".

Припомняме, че във вторник, след като ГЕРБ загуби битката за Пазарджик, Борисов се зарече, че формацията няма да осигурява повече кворум в парламента и постави под въпрос оставането в управлението, отправяйки критики към коалиционните си партньори.

Политологът Стойчо Стойчев пък заяви, че ако Бойко Борисов е смятал да включи "ДПС-Ново начало" в коалицията, досега е щял да го направи. "Пеевски се възползва от ситуацията, за да покаже държавническо управление, защото това е ролята му на публична комуникация. Пазарджик е специфично място, не знам някой дали е очаквал друг да спечели, а не ДПС. Възможно е общи разговори да спаднат напрежението във властта или да се стигне до парламентарна криза, която да произведе парламентарно мнозинство - в нова конфигурация или в същата с нов мандат. Трети вариант са предсрочни избори. Стигнат е преломен момент и ще има преформатиране", прогнозира Стойчев.

Борисов: Не виждам място на ГЕРБ в такова управление

На свой ред журналистът Емилия Милчева смята, че изборите в Пазарджик са елементарен претекст за послания. "ГЕРБ никога не е бил силен в този район. Като цяло общината се управлява от бизнес кръга на бившия кмет Тодор Попов, който управляваше 16 години. Борисов усеща с кожата си какво предстои, той е шампион в самосвалянето, два пъти го направи като премиер, усещайки напрежението. Сега много добре разбира, че тежестта на Пеевски се усеща много силно. Лидерът на ДПС смята, че е поканен да се включи във властта, но не мисля, че в момента това е възможно. Това може да гарантира на Борисов стабилност вътре, но ще загуби легитимност в ЕНП заради санкциите по "Магнитски". Лидерът на ГЕРБ се опитва да печели време, няма да се изненадам, ако се стигне до предсрочни избори, за да се прехвърли отговорността на служебен кабинет, но първо трябва да се смени Киселова", коментира Милчева.

Премиерът Желязков отмени правителственото заседание

От своя страна политологът Любомир Стефанов посочи, че Борисов е искал да покаже, че каквото и да се случи в държавата, то зависи от него. "Той си представя, че ще присъства в учебниците по история след години, като ще бъде покрит с лаври и ще му се благодари за жертвите. Борисов преподаде урок по значимост. Министрите са само буквички в панфлета, който той ще произведе. Пеевски иска да бъде крепител на държавността, но е тъмна бездна, пълна със съмнения и подозрения. Той иска да се докаже. Посланието на Борисов е "всички зависите от мен"", смята Стефанов.

