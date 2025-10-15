Изкуственият интелект (AI) вече е неразделна част от нашето ежедневие, променяйки начина, по който работим, мислим и общуваме. Само за няколко години технологиите с AI започнаха да трансформират цели индустрии - от маркетинг и медии, през образование и финанси, до здравеопазване и творчество. Това неизбежно повдига въпроса кои професии ще изчезнат и какви нови ще се появят на тяхно място. В предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS темата коментира маркетинговият експерт Николай Карабойчев.

►Изчезващи и трансформиращи се професии

Според Николай Карабойчев промените вече се случват и са необратими. Професии, които доскоро са били популярни, вече са толкова променени, че в първоначалния си вид практически не съществуват. Той даде пример с копирайтинга.

„Класическият копирайтинг, в който започваш от нулата, можем да кажем, че вече го няма в тази форма“, заяви експертът. Ролята на копирайтъра се трансформира - вместо да създава съдържание от самото начало, той все по-често коригира и добавя „човешки акцент“ към текстове, генерирани от изкуствен интелект. Една от ключовите задачи остава проверката на фактологията, тъй като AI е склонен към „халюцинации“ - измисляне на невярна информация.

►Професии на бъдещето: Промпт инженер и вайб кодер

Наред с трансформацията на съществуващи професии, се появяват и изцяло нови. Една от тях е промпт инженер. Това са хора, които имат задълбочени познания за това как работи изкуственият интелект. Тяхната задача е да структурират заданията и въпросите (промптове) към AI по такъв начин, че да получат максимално точен и адекватен резултат от първия път, без грешки и „халюцинации“.

Друга нова сфера, която Карабойчев спомена, е вайб кодингът. Това са хора, които могат да създават код и приложения, без да са програмисти, използвайки единствено изкуствен интелект.

►Ключът към успеха: Задълбочено разбиране на AI

Според маркетинговия експерт, за да останат конкурентоспособни, младите хора и тези, които искат да се преквалифицират, трябва да придобият задълбочено разбиране за работата на изкуствения интелект. Не е достатъчно просто да се използва повърхностно. „Трябва да влезем в дълбочина, зад кулисите, да видим как той компилира информацията“, подчерта Карабойчев. Това познание ще позволи на специалистите да вплетат AI ефективно в своята дейност и ще им даде сериозно предимство на пазара на труда. Според него, всеки бизнес, който иска да извлече максимум от новите технологии, ще има нужда от такава позиция.

