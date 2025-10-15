Легендарният илюстратор почина на 78-годишна възраст

Стивън Спилбърг, Джордж Лукас и други известни личности от Холивуд отдадоха почит на починалия на 13 октомври американски илюстратор Дрю Струзън, създател на емблематичните плакати за филмите "Междузвездни войни", "Индиана Джоунс" и "Хари Потър", предаде АФП.

Струзън си отиде на 78-годишна възраст в САЩ.

"Дрю беше творец от най-високо ниво", написа създателят на "Междузвездни войни" Джордж Лукас на сайта на своята компания "Лукасфилм". "Неговите илюстрации улавяха напълно ентусиазма, тона и духа на всеки един от моите филми".

От "Извънземното" до поредицата "Завръщане в бъдещето" или "Блейд Рънър", Дрю Струзън направи плакатите на някои от най-големите хитове от 80-те и 90-те години на миналия век, развивайки стил, основан на ултрареализма, припомня АФП.

Смъртта му след продължително заболяване беше обявена в Instagram от семейството му, което почете човек, който "виждаше света през розови очила", за да разпространява "по-красивата версия на живота", отбелязва АФП.

Стивън Спилбърг, който работи със Струзън няколко пъти, е на мнение, че "никой не рисуваше като Дрю", писа изданието "Варайъти". "Плакатите му превърнаха много от нашите филми в конкретни места... и споменът за тези филми и за възрастта, на която сме били, когато сме ги гледали, веднага се връща само като погледнем неговите емблематични изображения", заяви американският режисьор.

"Светът загуби изключителен човек, гений и невероятен творец. Аз загубих един приятел", написа мексиканският режисьор Гилермо дел Торо в мрежата Блускай.

Според Джим Лий от "Ди Си комикс" творчеството на Дрю Струзън "предаваше човечността, силата и емоциите на героите по начин, който досега не е повторен", цитиран от АФП.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: Теодора Славянова, БТА

Последвайте ни