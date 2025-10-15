Стивън Спилбърг, Джордж Лукас и други известни личности от Холивуд отдадоха почит на починалия на 13 октомври американски илюстратор Дрю Струзън , създател на емблематичните плакати за филмите "Междузвездни войни", "Индиана Джоунс" и "Хари Потър", предаде АФП.

Струзън си отиде на 78-годишна възраст в САЩ.

"Дрю беше творец от най-високо ниво", написа създателят на "Междузвездни войни" Джордж Лукас на сайта на своята компания "Лукасфилм". "Неговите илюстрации улавяха напълно ентусиазма, тона и духа на всеки един от моите филми".

The greatest to ever do it



Rest in peace Drew Struzan pic.twitter.com/l8m5AJdnFL — 🕯𝖇𝖔𝖜 𝖘𝖊𝖍 𝖒𝖆𝖍🕯🔜 MagicCon Atlanta (@JamesBousema) October 14, 2025

От "Извънземното" до поредицата "Завръщане в бъдещето" или "Блейд Рънър", Дрю Струзън направи плакатите на някои от най-големите хитове от 80-те и 90-те години на миналия век, развивайки стил, основан на ултрареализма, припомня АФП.

Смъртта му след продължително заболяване беше обявена в Instagram от семейството му, което почете човек, който "виждаше света през розови очила", за да разпространява "по-красивата версия на живота", отбелязва АФП.

Steven Spielberg on Drew Struzan's passing:



"Drew made event art. His posters made many of our movies into destinations…and the memory of those movies and the age we were when we saw them always comes flashing back just by glancing at his iconic photorealistic imagery. In his… pic.twitter.com/gtIRCRhIp8 — Variety (@Variety) October 14, 2025

Стивън Спилбърг, който работи със Струзън няколко пъти, е на мнение, че "никой не рисуваше като Дрю", писа изданието "Варайъти". "Плакатите му превърнаха много от нашите филми в конкретни места... и споменът за тези филми и за възрастта, на която сме били, когато сме ги гледали, веднага се връща само като погледнем неговите емблематични изображения", заяви американският режисьор.

"Светът загуби изключителен човек, гений и невероятен творец. Аз загубих един приятел", написа мексиканският режисьор Гилермо дел Торо в мрежата Блускай.

Според Джим Лий от "Ди Си комикс" творчеството на Дрю Струзън "предаваше човечността, силата и емоциите на героите по начин, който досега не е повторен", цитиран от АФП.

Редактор: Цветина Петрова