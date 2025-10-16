Снимка: iStock
Пленарното заседание в сряда се провали, след като в залата се регистрираха едва 61 народни представители
Депутатите ще направят нов опит да съберат кворум в парламента в 9:00 часа тази сутрин. Вчерашното пленарно заседание се провали, след като в залата се регистрираха едва 61 народни представители — далеч под необходимия минимум от 121.
От управляващите, присъстваха само депутати от „Има такъв народ“. В залата бяха още представители на „Възраждане“, „Продължаваме промяната - Демократична България“, АПС, „Величие“ и МЕЧ. Отсъстваха обаче народните представители от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“ и БСП.
НС – без кворум, депутатите – с коментари за стабилността на управлението (ОБЗОР)
Липсата на кворум стана факт, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос участието на партията в управлението и нареди на депутатите от групата да се заемат с проверки на партийните структури по места.Редактор: Румен Лозанов
