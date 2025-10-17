Скандалите и несигурното финансово състояние на Федерацията по вдигане на тежести подтикват световния шампион Карлос Насар все повече да се замисля да напусне България. Това заяви самият той, като коментира срещата си с Делян Пеевски и отношенията с президента на федерацията Стефан Ботев.

„Аз правя всичко възможно да остана в страната си, да развявам българското знаме, да се състезавам със страната си, но започвам все повече да се замислям да напусна страната, защото решение много трудно ще намеря”, коментира Насар.

„Получавам доста обаждания и наистина правим всичко възможно”, коментира той и допълни, че няма намерения да подписва договор, докато Стефан Ботев е във федерацията. „Той очаква ние да се свържем с него. Той не може да покрие моите нужди и изисквания, тази федерация няма план за действие, няма финансиране”, подчерта щангистът.

Карлос Насар: Не съм обвързан с политически сили, мястото ми е в залата

Насар коментира и срещата си с лидера на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски преди дни. „Не съм получил 1 стотинка от федерацията, не съм зависим от нито един политик и никога не съм получавал средства от тях. Това трябваше да бъде изяснено”.

„Надявам се да продължавам да се състезавам за страната си”, обобщи световният шампион в щангите.

