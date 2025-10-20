Българският отбор по пикълбол постигна голям успех, класирайки се на четвърто място на Европейското първенство в Рим. Това е огромен напредък за страната ни, която участва в надпреварата за втора поредна година. Председателят на Българската федерация по пикълбол, Гергин Ангелов, сподели пред "Близо до спорта" какво стои зад този резултат и как новият спорт печели все повече последователи у нас.

"Много се гордеем с успеха, който успяхме да постигнем. Имаме четвърто място при жените на двойки", заяви Гергин Ангелов, председател на Българската федерация по пикълбол. Престижното класиране е извоювано от състезателките Симона Хорсикян и Антоанета Тоскова, които достигнаха до полуфиналите и само една точка не им достигна за бронзовия медал.

Успехите не спират дотук. Националите ни записаха и други силни класирания - 9-то място при мъжете единично, 5-то място при жените единично и 5-то място на смесени двойки. За разлика от миналата година, когато отборът не успя да излезе от групите, тазгодишното представяне е ясен знак за правилната посока на развитие. България участва с пълен състав в две възрастови категории - до 50 и над 50 години, като и ветераните са се представили отлично.

►Защо пикълболът е толкова популярен?

Пикълболът се развива с бързи темпове в България, като вече се практикува в почти всички големи административни области. Според Гергин Ангелов една от основните причини за популярността му е неговата достъпност. "Това е спорт за всички възрасти, изключително лесен за практикуване", обяснява той. За разлика от други ракетни спортове като тенис или бадминтон, където е нужна дълга подготовка, при пикълбола играчите могат много бързо да започнат да се наслаждават на играта.

Спортът може да се играе почти навсякъде, където има твърда настилка, като игрището е с размерите на бадминтон корт, а мобилните мрежи позволяват практикуването му в зали и на открито.

►Развитие на инфраструктурата

Въпреки че все още няма достатъчно специализирани игрища, федерацията работи активно в тази посока. В момента в София има три професионални корта, като предстои изграждането на нови. Във Варна функционира комплекс със седем игрища, а такива се строят и в Пловдив и Бургас. Общо в страната вече има около 15 специализирани корта, а над 200 бадминтон игрища в училища и салони се използват за практикуване на пикълбол.

