Да управляваш и да не отговаряш е най-хубавото в света. Следователно да отговаряш и да не управляваш е най-лошото. И Борисов постепенно осъзна, че е наврян точно в тази форма - той отговаря и не управлява. Други го правят. Това каза социологът Андрей Райчев в ефира на “Здравей, България”.

“Борисов се разбунтува срещу това и по тази причина наблюдаваме как ту затихва, ту избухва. Той се опитваше да направи някаква финална сделка с “ДПС-Ново начало” - да ги пусне в управлението, но той да стане премиер, защото който отговаря, той управлява”, смята социологът.

По думите му мотивът на Борисов не е само вътрешен, но и външен. “Той има огромни геополитически шансове в момента при това разположение на Путин, Тръмп, Зеленски, Мелони. Дори в Германия се върнаха неговите хора на власт. На него ужасно му се играе на този терен”, коментира още Райчев.

“Борисов е съгласен да плати нечувана цена - признава ДПС. А вчера му се съобщи, че не може той да е премиер. Сега ще станем свидетели на освободения Борисов, който престава да се съобразява с въпроса и приема войната. Той сам го каза”, коментира Райчев и обясни, че според него думите на лидера на ГЕРБ се отнасят до Пеевски и Радев. “Цената на това скъсване е, че Радев излиза на терена, защото нови избори означават избори с Радев”.

Съветът за съвместно управление на среща в търсене на нова формула на кабинета "Желязков"

Политологът от "Галъп Интернешънъл Болкан" Росен Стоянов каза, че за него е много важно да следи думите, които политиците използват, защото те все по-рядко са изпуснати случайно в ефир.

“В един средносрочен план не е невъзможно двамата генерали да играят една малко по-сложна игра, така че да преодолеят онези твърдения за някакъв вид зависимости и да си дадат повече шанс за бъдещо коалиране. Всички сме наясно, че България няма как да бъде управлявана от една политическа партия”, коментира Стоянов.

Според него логиката налага да смятаме, че конфликтът на Радев е с Пеевски, а не с Борисов и поради факта, че ГЕРБ все още водят с достатъчен процент спрямо втория. “Това е политически фактор, с който несъмнено ще се съобразява всеки, дори Радев, ако реши някой ден да прави политически проект”, обясни политологът.

Ще влезе ли "ДПС-Ново начало" официално в управлението на държавата?

Милен Любенов каза, че не вижда раздалечаване между Пеевски и Борисов. “Ако имаше изобщо основание за това, то вече щеше да бъде направено, защото имаше и други възможности пред Борисов още в началото на този парламент. Но той пое по пътя, в който е пакетиран заедно с Пеевски”.

“Стигна се до там, че Пеевски се намесва активно във вътрешнополитически процеси в ГЕРБ. Виждаме как определени структури или фигури, свързани с ГЕРБ, преминават на страната на “ДПС-Ново начало”, коментира Любенов.

“Аз не бих разграничил Борисов и Пеевски през последните години. Самият Борисов е изпаднал в прекалени зависимости, които Пеевски по всяко време може да активира. И това е основната слабост на Борисов. Очевидно е, че се чувства притиснат - видяхме това нервно избухване пред парламентарната група и министрите на ГЕРБ, с което започна тази политическа криза”, обясни политологът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Митева